Die Beschlüsse des Obwaldner Kantonsrat in Kürze

Der Obwaldner Kantonsrat hat an seiner Sitzung vom Donnerstag:

(Keystone-SDA) – das Gesetz über das Amtsblatt und die Gesetzessammlungen beraten. Eine Totalrevision sieht die Umstellung von der gedruckten Ausgabe auf das elektronische Amtsblatt vor. Die Schlussabstimmung erfolgt in zweiter Lesung.

– einen Nachtrag zum Steuergesetzes beraten. Dieser sieht die Anpassung an Bundesrecht und kleinere Neuerungen vor. Insbesondere sollen Fristenstillstände im Obwaldner Steuerrecht aufgehoben werden, da diese auch im Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer nicht enthalten sind. Auch darüber ist die Schlussabstimmung für die zweite Lesung angesetzt.

– das Kantonsreferendum zum Bundesgesetz über die Individualbesteuerung beschlossen. Obwalden folgt somit auf Thurgau und St. Gallen. Damit es zu einer Volksabstimmung kommt, müssen insgesamt acht Kantone das Referendum ergreifen. 33 Kantonsratsmitglieder befürworteten das Anliegen,17 lehnten es ab, eine Person enthielt sich.

– vom Geschäftsbericht der Interparlamentarischen Geschäftsprüfungskommission Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht zustimmend Kenntnis genommen.

– vom Geschäftsbericht der Interparlamentarischen Geschäftsprüfungskommission der Interkantonalen Polizeischule Hitzkirch LU zustimmend Kenntnis genommen.

– die Fortführung des jährlichen Kredits von 400’000 Franken für das Kantonsmarketing für die Jahre 2026 bis 2029 mit 42 Ja- zu drei Nein-Stimmen bei zwei Enthaltungen beschlossen.

– ein Interpellation betreffend Weiterentwicklung der Kantonspolizei behandelt. In der Diskussion verlangten verschiedene Mitglieder mehr personelle Ressourcen und weitere Massnahmen.

– ein Interpellation betreffend gemeinsamem Standort des Verkehrssicherheitszentrums Obwalden/Nidwalden in Sarnen behandelt.

– eine Interpellation betreffend Gesamtrevision der Kantonsverfassung behandelt.