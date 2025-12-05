Die Beschlüsse des Obwaldner Kantonsrats

Der Kantonsrat Obwalden hat an seiner Sitzung vom Freitag:

(Keystone-SDA) – die Integrierte Aufgaben- und Finanzplanung 2026 bis 2031 sowie das Budget 2026 mit 45 zu 7 Stimmen beschlossen.

– eine Motion betreffend Praxisänderung im Fach Französisch mit 49 zu 4 Stimmen als Postulat überwiesen.

– ein Postulat betreffend Aufbau einer gemeinsamen Sicherheitsorganisation mit Nidwalden mit 37 zu 11 Stimmen überwiesen.

– eine Motion betreffend einer gesetzeskonformen Ausweisung der Geschäftsfelder im Geschäftsbericht des Elektrizitätswerks Obwalden mit 47 zu 4 Stimmen überwiesen.

– Interpellationen behandelt.