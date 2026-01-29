Die Beschlüsse des Obwaldner Kantonsrats
Der Kantonsrat Obwalden hat an seiner Sitzung vom Donnerstag:
(Keystone-SDA) – in einer Schweigeminute den Opfern der Brandkatastrophe von Crans-Montana VS gedacht.
– Monika Läubli (FDP) als neue Oberrichterin vereidigt.
– mit 44 zu 8 Stimmen einen Kredit über drei Jahre von 1,123 Millionen Franken zugunsten des Kulturlastenausgleichs gesprochen. Vom regierungsrätlichen Bericht zur interkantonalen Zusammenarbeit im Kulturbereich nahm er einstimmig Kenntnis.
– einen Objektkredit für die Durchführung eines Wettbewerbs zum Ausbau des Areals Foribachs in der Höhe von 845’000 Franken mit 52 zu 0 Stimmen genehmigt.
– eine Motion der SVP zu zusätzlichen Entlastungslektionen für Volkschulklassenlehrerinnen und -lehrer mit 52 zu 0 Stimmen abgelehnt. Das Anliegen hat sich zwischenzeitlich erledigt.
– ein Postulat von Martin Sigg (FDP) mit 37 zu 11 Stimmen abgelehnt. Der Vorstoss verlangte die Prüfung eines zentralen Parkhauses in Sarnen.
– Interpellationen behandelt.