Die Beschlüsse des Obwaldner Kantonsrats

Der Kantonsrat Obwalden hat an seiner Sitzung vom Donnerstag:

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(Keystone-SDA) – in zweiter Lesung die Überbrückungsrente für Staatsangestellte und Lehrer, die frühzeitig in Pension gehen, mit 36 zu 16 Stimmen aufgehoben. Die Nein-Stimmen stammten vorab von der SP und CSP.

– den revidierten kantonalen Schutzplan der Kulturobjekte von regionaler und nationaler Bedeutung von Alpnach mit 40 zu 11 Stimmen genehmigt.

– den revidierten kantonalen Schutzplan der Kulturobjekte von regionaler und nationaler Bedeutung von Giswil mit 40 zu 11 Stimmen genehmigt.

– den Amtsbericht über die Rechtspflege 2025 mit 51 zu 0 Stimmen genehmigt.

– den Geschäftsbericht des Regierungsrats und die Staatsrechnung 2025 mit 50 zu 1 Stimmen gutgeheissen.

– mit der Behandlung der Amtsdauerplanung 2026-2030 begonnen.

– Regierungsrat Daniel Wyler (SVP) verabschiedet.