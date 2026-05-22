Die Beschlüsse des Obwaldner Kantonsrats

Der Kantonsrat Obwalden hat an seiner Sitzung vom Freitag:

1 Minute

(Keystone-SDA) – von der Amtsdauerplanung 2026-2030 mit 39 zu 11 Stimmen Kenntnis genommen.

– vom Tätigkeitsbericht 2025 der Datenschutzbeauftragten mit 50 zu 0 Stimmen Kenntnis genommen.

– den Rechenschaftsbericht und die Jahresrechnung des Kantonsspitals Obwalden 2025 mit 47 zu 0 Stimmen bei 3 Enthaltungen genehmigt.

– den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung der Obwaldner Kantonalbank 2025 mit 48 zu 0 Stimmen bei 2 Enthaltungen genehmigt.

– den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung des Elektrizitätswerks Obwalden 2025 mit 49 zu 0 Stimmen genehmigt.

– den Planungskredit für das Wasserbauprojekt Sarneraa Alpnach II in der Höhe von 1,55 Millionen Franken mit 33 zu 15 Stimmen genehmigt.

– eine Interpellation der CSP zur Schaffung einer kantonalen Gebäudeversicherung in Obwalden ohne Diskussion behandelt.

– die Legislatur mit einer Ansprache von Kantonsratspräsident Hubert Schumacher (SVP) abgeschlossen.