Die Beschlüsse des Schwyzer Kantonsrat

Der Kantonsrat Schwyz hat an seiner Sitzung vom Mittwoch:

(Keystone-SDA) – Bujare Ibrahimi aus Arth als neues SP-Mitglied des Kantonsrats vereidigt. Sie folgt auf Elias Studer.

– Rita Diethelm-Pfister (Mitte) aus Tuggen als neue Kantonsrätin vereidigt. Sie löst Anton Bamert-Birchler ab.

– Nathalie Ruoss als Nachfolgerin von Kantonsrat Kushtrim Berisha in die Pflicht genommen. Ruoss wohnt in Schübelbach und gehört der SP an.

– eine Motion von Bianca Bamert Sopko (SP) für eine Steuergutschrift für Familien mit Kindern mit 60 zu 37 Stimmen nicht erheblich erklärt.

– die Fragestunde durchgeführt

– ein Postulat der Mitte-Fraktion zur Stärkung von Lehrbetrieben mit 97 zu 1 Stimme erheblich erklärt.

– ein Postulat von Julia Cotti (FDP), welche eine Verschiebung des Französischunterrichts von der Primar- auf die Sekundarstufe forderte, mit 76 zu 20 Stimmen erheblich erklärt.

– ein Postulat von Thomas Grieder (FDP) zur Stärkung des Stiftungsstandorts Schwyz mit 95 zu 0 Stimmen erheblich erklärt.

– ein Postulat von Doris Pöpplein (GLP), das eine Untersuchung der Mikroplastikbelastung forderte, mit 75 zu 20 Stimmen abgelehnt.

– ein Postulat von Angela Ruoss (SVP) für eine verstärkte sprachliche Förderung von Kindern mit 91 zu 3 Stimmen erheblich erklärt.

– Interpellationen behandelt