The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Die Beschlüsse des Schwyzer Kantonsrat

Der Kantonsrat Schwyz hat an seiner Sitzung vom Mittwoch:

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) – Bujare Ibrahimi aus Arth als neues SP-Mitglied des Kantonsrats vereidigt. Sie folgt auf Elias Studer.

– Rita Diethelm-Pfister (Mitte) aus Tuggen als neue Kantonsrätin vereidigt. Sie löst Anton Bamert-Birchler ab.

– Nathalie Ruoss als Nachfolgerin von Kantonsrat Kushtrim Berisha in die Pflicht genommen. Ruoss wohnt in Schübelbach und gehört der SP an.

– eine Motion von Bianca Bamert Sopko (SP) für eine Steuergutschrift für Familien mit Kindern mit 60 zu 37 Stimmen nicht erheblich erklärt.

– die Fragestunde durchgeführt

– ein Postulat der Mitte-Fraktion zur Stärkung von Lehrbetrieben mit 97 zu 1 Stimme erheblich erklärt.

– ein Postulat von Julia Cotti (FDP), welche eine Verschiebung des Französischunterrichts von der Primar- auf die Sekundarstufe forderte, mit 76 zu 20 Stimmen erheblich erklärt.

– ein Postulat von Thomas Grieder (FDP) zur Stärkung des Stiftungsstandorts Schwyz mit 95 zu 0 Stimmen erheblich erklärt.

– ein Postulat von Doris Pöpplein (GLP), das eine Untersuchung der Mikroplastikbelastung forderte, mit 75 zu 20 Stimmen abgelehnt.

– ein Postulat von Angela Ruoss (SVP) für eine verstärkte sprachliche Förderung von Kindern mit 91 zu 3 Stimmen erheblich erklärt.

– Interpellationen behandelt

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft