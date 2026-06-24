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Die Beschlüsse des Schwyzer Kantonsrats in Kürze

Der Schwyzer Kantonsrat hat an seiner Sitzung vom Mittwoch:

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) – Mathias Bachmann (Mitte) mit 92 zu einer Stimme zum neuen Kantonsratspräsidenten gewählt. Der 45-jährige Merlischacher folgt auf Dominik Zehnder (FDP), der den Kantonsrat nach 14 Jahren verlässt.

– die Jahresrechnung 2025 mit 80 zu 15 Stimmen genehmigt. Trotz grosser Zustimmung gab es auch mahnende Worte: Die bürgerlichen Parteien kritisierten die hohen Einnahmen und den ausgebliebenen Abbau des Eigenkapitals, derweil Linke und GLP weitere Investitionen forderten.

– eine Motion von André Plass (SVP), die den Aufbau eines unabhängigen Kontrollorgans zur Qualitätssicherung im Medizinalwesen des Kantons forderte, mit 68 zu 27 Stimmen in ein Postulat umgewandelt und anschliessend mit 58 zu 35 Stimmen verworfen.

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