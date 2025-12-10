Die Beschlüsse des Urner Landrats in Kürze

Der Landrat Uri hat an seiner Sitzung vom Mittwoch:

1 Minute

(Keystone-SDA) – von sechs neu eingereichten parlamentarischen Vorstössen Kenntnis genommen.

– dem Budget 2026 bei einer Enthaltung mit 60 Ja-, und einer Nein-Stimme zugestimmt. Das Kantonsparlament hiess sämtliche Anträge der Direktionen gut. Der Voranschlag schliesst mit den Änderungen der Finanzkommission mit einem Defizit von rund 3,3 Millionen Franken ab.

– den Finanzplan des Regierungsrats einstimmig zur Kenntnis genommen.

– Roman Balli, Direktor der Urner Standeskanzlei und Landschreiber, in den Verwaltungsrat der Energie Uri AG gewählt. Er ersetzt Volkswirtschaftsdirektor Urban Camenzind (Mitte), der seinen Rücktritt als Verwaltungsrat erklärt hatte. Die Amtsdauer gilt bis 31. Mai 2028.

– eine Interpellation der ehemaligen Landrätin Eveline Lüönd (Grüne) zum Schutz und Prävention von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans, nicht binären, intergeschlechtlichen und anderen queeren Menschen in Uri behandelt.

– eine Interpellation von Elias Epp (Mitte) zur Einstellung der Rollenden Landstrasse (Rola) behandelt.

– die Fragestunde durchgeführt.

– von der Demission von Sylvia Läubli Ziegler (SP) Kenntnis genommen. Die Landrätin gehörte dem Kantonsparlament seit 2016 an.