Die Beschlüsse des Urner Landrats in Kürze

Der Landrat hat an seiner Sitzung vom Mittwoch:

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(Keystone-SDA) – von fünf neu eingereichten parlamentarischen Vorstössen Kenntnis genommen. Es ging dabei unter anderem um eine Richtplananpassung an der Isleten, um den Nachteilsausgleich an den Urner Schulen oder um die kantonalen NRP-Gelder an «Max der Uristier».

– Christian Senn zum Präsidenten des Bankrats der Urner Kantonalbank gewählt. Der 1969 geborene Senn ist in Uri aufgewachsen und hat bei der Urner Kantonalbank einst eine Berufslehre gemacht. Er war seit 2022 Mitglied des Bankrats. Die restlichen vier Bankratsmitglieder wurden wiedergewählt. Neu in den Bankrat gewählt wurden Katja Gisler und Walter Scherz. Die Amtsdauer dauert vom 1. Juni 2026 bis 31. Mai 2030.

– eine Motion von Jonas Schär (SVP) zu einem pauschalen Handyverbot an Schulen und einer Pflicht für Schutzsoftware auf allen Schulgeräten bei einer Enthaltung ohne Gegenstimme in ein weniger verpflichtendes Postulat überwiesen.

– ein Postulat von Kurt Gisler (Mitte) zur «Stärkung der digitalen Souveränität» bei einer Enthaltung mit 31 zu 30 Stimmen erheblich erklärt. Die Regierung sprach sich für die Nichterheblichkeit aus.

– Interpellationen zum Home-Office in der kantonalen Verwaltung, zu Brandfällen in Asylunterkünften und zum Erziehungsrat Uri, behandelt.

– die Fragestunde durchgeführt.