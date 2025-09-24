Die Beschlüsse des Urner Landrats

Der Landrat Uri hat an seiner Sitzung vom Mittwoch:

3 Minuten

(Keystone-SDA) – Julia Gisler (SP) aus Schattdorf als neues Ratsmitglied vereidigt. Sie ersetzt Eveline Lüönd (Grüne), die aufgrund ihres Wohnsitzwechsels nach Altdorf als Landrätin demissionierte.

– von neu eingereichten parlamentarischen Vorstössen Kenntnis genommen.

– die Initiative zur Ergreifung des Kantonsreferendums gegen die Individualbesteuerung mit 42 Ja- zu 16 Nein-Stimmen bei einer Enthaltung gutgeheissen.

– der Schaffung von Rechtsgrundlagen zur Offenlegung der Interessenbindungen der Land- und Regierungsräte mit 56 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und einer Enthaltung gutgeheissen.

– den Vorentscheid zur Konzessionserneuerung des Kraftwerks Isenthal beim Bolzbach auf Seedorfer Boden einstimmig getroffen. Dank des Ja des Landrats wird der Energie Uri AG mitgeteilt, dass eine Bereitschaft für Verhandlungen besteht. Die Verhandlungen führt das Amt für Energie mit der Energie Uri AG. Die bestehende Konzession besteht noch bis 31. Dezember 2035.

– das Leistungsprogramm 2026 bis 2029 und die Abgeltung von gemeinwirtschaftlichen Leistungen an das Kantonsspital Uri gutgeheissen. Das Leistungsprogramm mit 57 Ja- zu 2 Nein-Stimmen, die Abgeltungen mit 51 Ja- zu 8 Nein-Stimmen. Das Spital erhält in den nächsten vier Jahren jährlich 7,2 Millionen Franken statt wie in den letzten vier Jahren 4,9 Millionen Franken.

– einen Nachtragskredit in der Höhe von 120’000 Franken zur Langzeitpflege einstimmig bewilligt. Es geht dabei um die Weiterentwicklung der Langzeitpflege.

– einen Nachtragskredit von 150’000 Franken für die Instandsetzung des Harderbandtunnels einstimmig gutgeheissen. Der Schaden am Tunnel zwischen Seedorf und Bauen ist deutlich grösser als bei der letzten Inspektion im Jahr 2020 festgestellt wurde.

– den Bericht zur Geschäftsprüfung 2024 der Interparlamentarischen Geschäftsprüfungskommission (IGPK) an die Parlamente der Konkordatskantone der Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA) zur Kenntnis genommen.

– eine Motion von Claudia Brunner (SVP) zur Einreichung einer Standesinitiative betreffend der Aufnahme von Flüchtlingen mit 41 zu 18 Stimmen nicht erheblich erklärt.

– eine Motion von Hans Ruedi Zgraggen (parteilos) für die Gesamtrevision des Sozialhilfegesetzes einstimmig erheblich erklärt.

– eine parlamentarische Empfehlung von Noel Baumann (GLP) für politische Rechte von Menschen mit Behinderungen mit 51 Ja zu 7 Nein-Stimmen bei einer Enthaltung überwiesen.

– eine parlamentarische Empfehlung von Jonas Imhof (SP) zu erhöhten Sozialhilfeansätzen für anerkannte Flüchtlinge mit 46 Nein- zu 13 Ja-Stimmen nicht überwiesen. Nicht überwiesen wurde zudem auch der zweite Antrag, dass der Kanton Uri die vom Bund erhaltenen Globalpauschalen für Sozial- und Nothilfe im Asylbereich vollständig an die Betroffenen weitergebe und einen Teuerungsausgleich in der Asylsozialhilfe prüfe. Dieser Antrag wurde mit 48 zu 11 Stimmen abgelehnt.

– die Fragestunde durchgeführt.

– von der Demission der Landräte Rafael Keusch (Mitte) und Helen Furrer (Mitte) Kenntnis genommen.