Die Beschlüsse des Zuger Kantonsrats in Kürze

Der Zuger Kantonsrat hat in seiner Sitzung vom Donnerstag.

2 Minuten

(Keystone-SDA) – der Änderung der Geschäftsordnung des Verwaltungsgerichts einstimmig zugestimmt.

– der Petition «Endlich bezahlbarer Wohnraum für Zug!» mit 54 zu 16 Stimmen nicht Folge geleistet.

– ein Postulat der ALG-Fraktion zur jährlichen Durchführung einer inklusiven Landsgemeinde ohne Abstimmung teilerheblich erklärt. Der Anlass findet damit künftig alle zwei Jahre statt. Die Landsgemeinde wird nicht von der kantonalen Verwaltung organisiert, sie leistet jedoch fachliche Unterstützung und stellt den Kantonsratssaal zur Verfügung.

– eine Motion zur Verbilligung der ÖV-Tarife nicht erheblich erklärt.

– eine Motion zur Einführung einer Familienergänzungsleistung mit 40 zu 33 Stimmen teilerheblich erklärt. Die Regierung will keine Familienergänzungsleistung einführen, dafür die Revision zur Mutterschaftsentschädigung überarbeiten.

– eine Motion zur Schaffung eines Jugendparlaments im Kanton Zug mit 47 zu 26 Stimmen nicht erheblich erklärt.

– eine Motion zur Dämpfung der finanziellen Belastung des Zuger Finanzausgleichs für die Stadt Zug mit 59 zu 12 Stimmen abgelehnt.

– eine Motion zum «Zuger Finanzausgleich Phase II» mit 46 zu 22 Stimmen verworfen.

– ein Postulat zur Teilhabe der Menschen mit Beeinträchtigungen am finanziellen Erfolg des Kantons Zug mit 53 zu 14 Stimmen nicht erheblich erklärt.

– einem Postulat für Bildungsgutscheine für Seniorinnen und Senioren mit 35 zu 30 Stimmen zugestimmt.

– ein Postulat der GLP zu flächendeckenden Ladestationen für Elektrofahrzeuge auf Parkplätzen von kantonalen Immobilien mit 45 zu 24 Stimmen nicht erheblich erklärt.

– ein Postulat der GLP zu barrierefreiem Zugang dank kantonaler digitaler Assistenz nicht erheblich erklärt.

– die Motion «mit ausreichend Deutschkenntnisse in den Kindergarten» mit 39 zu 28 Stimmen erheblich erklärt.

– diverse Interpellationen behandelt.