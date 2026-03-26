Die Beschlüsse des Zuger Kantonsrats in Kürze

Der Zuger Kantonsrat hat an seiner Sitzung vom Donnerstag:

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(Keystone-SDA) – zwei Motionen, drei Postulate und vier Interpellationen an den Regierungsrat zur Bearbeitung überwiesen.

– Kommissionen bestellt.

– über einen Rahmenkredit von 170 Millionen für die Wasserinfrastruktur im Kanton Zug in erster Lesung beraten. Die Schlussabstimmung steht noch aus.

– einen Kredit von 17,2 Millionen Franken für die Reussdammsanierung in der Gemeinde Hünenberg in erster Lesung beraten. Abgestimmt wird nach der zweiten Lesung.

– einen Kredit von 14,8 Millionen Franken für die Sanierung einer Verbindungsstrasse zwischen Baar und Steinhausen einstimmig genehmigt. Zu diesem Geschäft gibt es nur eine Lesung.

– die Finanzstrategie 2026 bis 2033 des Kantons Zug beraten und zur Kenntnis genommen.

– die Motion der FDP-Fraktion zum Ausbau der Sportförderung im Kanton Zug mit 52 zu 19 Stimmen teilerheblich erklärt.

– ein Postulat der SVP zur Senkung der Gebühren des Strassenverkehrsamtes als erledigt abgeschrieben.

– ein Postulat der FDP zur Förderung der Lehrstellenangebote in gewerblichen Berufen als erledigt abgeschrieben.

– ein überparteilich eingereichtes Postulat zum Cannabis-Pilotversuch im Kanton Zug mit 52 zu 21 Stimmen nicht erheblich erklärt.

– ein Postulat über die Errichtung einer Präventionsstelle Pädosexualität erheblich erklärt.

– ein Postulat von Jean Luc Mösch (Mitte) zu tieferen Patentkosten für Freizeitangler sowie gesonderten Regeln für Berufsfischer wegen der Pfas-Belastung im Zugersee mit 47 zu 19 Stimmen teilerheblich erklärt und als erledigt abgeschrieben.

– Interpellationen behandelt.