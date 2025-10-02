The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Die Beschlüsse des Zuger Kantonsrats

Der Kantonsrat Zug hat an seiner Sitzung vom Donnerstag:

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) – eine Schweigeminute in Erinnerung an das Attentat auf den Kantonsrat vom 27. September 2001 durchgeführt, bei dem 14 Personen getötet wurden.

– die Wahl des neuen Regierungsrats Andreas Hausheer (Mitte) stillschweigend festgestellt. Hausheer, der den in den Bundesrat gewählten Martin Pfister (Mitte) ablöst, legte darauf den Eid ab und nahm auf der Regierungsbank Platz.

– zehn neu eingereichte Vorstösse zur Behandlung an den Regierungsrat überwiesen.

– Kommissionen bestellt.

– in zweiter Lesung sich für einen prüfungsfreien Übertritt ans Gymnasium ausgesprochen. Er hiess einen Gegenvorschlag zu einer entsprechenden Initiative mit 63 zu 9 Stimmen gut. Die Initiative wurde zurückgezogen.

– in erster Lesung eine einheitliche Finanzierung der Schule für Flüchtlingskinder behandelt. Die Abstimmung findet nach der zweiten Lesung statt.

– mit 38 zu 31 entschieden, nicht auf eine Regierungsvorlage einzutreten, die das Kantonsreferendum gegen die Individualbesteuerung forderte.

– eine Motion von Kurt Balmer (Mitte), welche einen Kantonsfonds forderte, mit 48 zu 22 Stimmen teilweise überwiesen

– ein Postulat von Peter Letter (FDP) zur Sicherung der Qualität an den Zuger Gymnasien als erledigt abgeschrieben.

– ein Postulat von Alois Gössi (SP) zum Gehweg an der Tangente Zug/Baar teilweise erheblich erklärt.

– ein Postulat der ALG mit 48 zu 23 Stimmen nicht erheblich erklärt. Die ALG forderte, dass das Zuger ÖV-Abo für AHV-Bezügerinnen und -Bezüger gleich wenig kostet wie das für Jugendliche.

– ein Postulat von Michael Arnold (FDP) mit 51 zu 18 Stimmen teilerheblich erklärt. Arnold machte sich für Wohnungen für Einheimische stark.

– eine Motion aus den Reihen der Mitte, der SP, der GLP und der FDP mit 44 zu 20 Stimmen nicht erheblich erklärt. Der Vorstoss verlangte, dass der Kantonsrat neu in eigener Kompetenz Beträge von über 500’000 Franken für humanitäre Hilfe bei Katastrophen sprechen kann.

– Interpellationen behandelt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Emilie Ridard

Welche Schwierigkeiten hatten Sie bei der Erneuerung Ihres Passes im Ausland?

Reibungslos oder kompliziert: Erzählen Sie uns, was Sie bei der Erneuerung Ihrer Ausweispapiere in Ihrem Schweizer Konsulat erlebt haben.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
10 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
5 Likes
44 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
38 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft