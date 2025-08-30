The Swiss voice in the world since 1935
1973: Eine Archivreportage über Arbeit im Alter

Ein Leben ohne Arbeit kann sich der 70-jährige Klemens Strickler nicht vorstellen. Spät ist der Zeitungsverträger in die Stadt gezogen. Hier geniesst er, was ihm zuvor fehlte: Kontakt mit vielen Menschen.

1 Minute
SRF

Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Gastgeber/Gastgeberin Zeno Zoccatelli

Bis zu welchem Alter wären Sie bereit zu arbeiten, bevor Sie in Rente gehen?

Angesichts der steigenden Lebenserwartung gibt es Stimmen, die es für unvermeidlich halten, das Ende des Arbeitslebens hinauszuschieben.

