1973: Eine Archivreportage über Arbeit im Alter

Ein Leben ohne Arbeit kann sich der 70-jährige Klemens Strickler nicht vorstellen. Spät ist der Zeitungsverträger in die Stadt gezogen. Hier geniesst er, was ihm zuvor fehlte: Kontakt mit vielen Menschen.
