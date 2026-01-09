Cellist aus der Waadt gewinnt französische Castingshow für junge Talente

Der 16-jährige Cellist Lyam aus dem Waadtland hat die Castingshow "Prodiges" gewonnen. 19h30 / 2 min. / samedi à 19:30

Lyam Chenaux wurde zum Gewinner der französischen Sendung "Prodiges" gekürt. Der junge Cello-Enthusiast erhält ein Stipendium von 10'000 Euro und kann einen Tonträger bei einem prestigeträchtigen Label aufnehmen.

«Dieser Preis ist für mich etwas ganz Besonderes (…), er wird mir viel Sichtbarkeit bringen und kann mir viele Möglichkeiten eröffnen», freut sich Lyam Chenaux in der RTS-Sendung 19h30.

«Prodiges» ist ein Talentwettbewerb für Jugendliche von sieben bis sechzehn Jahren mit den Kategorien Operngesang, klassische Instrumente und Ballett.

Der 16-jährige Cellist musste das Geheimnis drei Monate lang für sich behalten, da die Sendung im Voraus aufgezeichnet wurde. Am Abend der Ausstrahlung des Finals – in dem er «Libertango» von Piazzolla und «Caruso» von Lucio Dalla für die Auswahl des Grand Prix interpretierte – konnte er seinen Sieg endlich mit seinen Liebsten geniessen.

«Es ist etwas ganz Besonderes, diesen Sieg und diese Leistung heute Abend nochmals anzuschauen, weil es etwas ist, das im Moment sehr intensiv war», sagt Chenaux. «Es ist wirklich schön, nochmals an all diese schönen Momente zu denken.»

«Wirklich verdient»

«Ich bin froh, dass die Jurymitglieder seine künstlerische Seite, seine sehr professionelle Seite und die Arbeit, die dahintersteckt, gesehen haben», sagt seine Mutter Alice Chenaux.

«Es ist wirklich verdient», sagt Victor, ein Freund. «All die Stunden, die er [mit Cellospielen] verbracht hat, all die Dinge, die er verpasst hat, all das, was wir gemacht haben und er nicht.»

Man muss dazu sagen, dass Lyam Chenaux seit über zehn Jahren Cello spielt. Er übt drei bis sechs Stunden am Tag. Er gibt Konzerte auf der ganzen Welt und hat bereits über sechzig Preise erhalten.

Parallel dazu studiert der junge Waadtländer weiter, um seinen Baccalauréat und seinen Bachelor an der Haute Ecole de Musique Genève-Neuchâtel zu absolvieren.

Nach Camille Bertholet

Chenaux ist nicht der erste Schweizer, der diese französische Sendung für junge Talente gewonnen hat. Camille Bertholet erlangte im Alter von fünfzehn Jahren Bekanntheit, dank ihres Sieges in der ersten Staffel der Castingshow.

Chenaux hofft nun, eine professionelle Karriere beginnen zu können. Er träumt davon, in ein renommiertes Orchester aufgenommen zu werden.

Übertragung aus dem Französischen mithilfe der KI Claude: Janine Gloor

