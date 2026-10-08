Die Demenzabteilung in St. Moritz schliesst

Keystone-SDA

Teilen

Die Demenzabteilung im Alterszentrum Du Lac wird geschlossen. Begründet wird die Massnahme von der öffentlich-rechtlichen Anstalt Sanadura mit der geringen Auslastung. Es kommt zu keinen Entlassungen.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Eine höhere Auslastung sei unter den aktuellen Rahmenbedingungen, «insbesondere aufgrund der angespannten Situation beim spezialisierten Fachpersonal, kurzfristig nicht realistisch», heisst es in einer Mitteilung von Sanadura vom Donnerstag. Gleichzeitig würden Forschung und Praxiserfahrung zeigen, dass es fachlich sinnvoll sei, spezialisiertes Wissen und entsprechende Angebote in der Demenzpflege an einem Standort zu bündeln.

Die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner würden deshalb zeitnah ins Promulins in Samedan GR verlegt. Die Angehörigen der betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner seien bereits direkt informiert. Zu Entlassungen kommt es nicht, wie der Verwaltungsratspräsident von Sanadura, Michael Rolaz, gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärt. «Die Verlegung erfolgt auch wegen des knappen Fachpersonals», so Rolaz.

Sanadura erhält Geschäftsführerin

Sanadura gab ausserdem bekannt, dass sie per 1. Januar 2027 eine Geschäftsführerin anstellt. Die Stelle übernimmt Anna Jäger. Sie ist gemäss Mitteilung Betriebsökonomin «und verfügt über ausgewiesene Führungs- und Branchenerfahrung, insbesondere in der Leitung von Institutionen der Langzeitpflege». Bisher oblag die Geschäftsführung einer Gesellschaft im Mandatsverhältnis.

Sanadura ist seit dem 1. April für die Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen im Oberengadin verantwortlich. Sie erbringt die Leistungen entweder selbst oder kauft diese von Dritten ein. Ende September stimmten die elf Oberengadiner Gemeinden vier Leistungsvereinbarungen zu, welche die Zukunft der Gesundheitsversorgung in der Region regeln.