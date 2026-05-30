Die Freiburger SP stellt drei Kandidatinnen für den Staatsrat auf

Keystone-SDA

Die SP des Kantons Freiburg schickt drei Kandidatinnen ins Rennen um den Staatsrat. Die Oberamtfrau des Saanebezirks, Lise-Marie Graden, die Grossrätin und Gemeinderätin von Bulle, Kirthana Wickramasingam, sowie die Gemeinderätin von Schmitten, Stephanie Tschopp.

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(Keystone-SDA) Die Wahl der Delegierten fand am Samstag in Freiburg im Rahmen ausserordentlichen Parteitags der Freiburger SP statt. Das Ergebnis kam nicht überraschend. Es gab drei Kandidatinnen für drei Sitze. Die SP will zumindest den Sitz des 65-jährigen Staatsrats Jean-François Steiert behalten, der nach zehn Jahren in der Regierung nicht mehr kandidiert.

Darüber hinaus will die Partei den Sitz zurückerobern, den sie 2021 bei Anne-Claude Demierres Ausscheiden an die Grünen verlor. Die drei Frauen werden auf der gemeinsamen Liste des linken Bündnisses für die Kantonswahlen am 8. November stehen, mit einer möglichen Stichwahl am 29. November.

Das SP-Trio wird von der scheidenden grünen Staatsrätin Sylvie Bonvin-Sansonnens und dem Abgeordneten der Mitte-Links-Partei Vincent Pfister begleitet, die bereits von ihren Parteien bestätigt wurden.