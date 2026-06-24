Die Hälfte der Abstimmenden in der Schweiz ist 60 Jahre oder älter

Keystone-SDA

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Ältere Menschen stimmen in der Schweiz deutlich häufiger ab als junge. So beträgt das Medianalter der tatsächlich Abstimmenden rund 60 Jahre, wie die liberale Denkfabrik Avenir-Suisse am Donnerstag schrieb.

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(Keystone-SDA) Damit liege das Alter deutlich über dem Medianalter der Gesamtbevölkerung von 43 Jahren und jenem der Stimmberechtigten von 53,5 Jahren, so Avenir-Suisse in der Analyse. Der Hauptgrund für diese Differenz sei die unterschiedliche Stimmbeteiligung. Während bei den 70- bis 79-Jährigen über 60 Prozent an die Urne gingen, liege die Beteiligung bei den 25- bis 29-Jährigen bei nur rund 30 Prozent. Unter den 20- bis 29-Jährigen sei die Stimmbeteiligung nicht einmal halb so hoch wie bei den 70- bis 79-Jährigen.

Diese Entwicklung habe politische Konsequenzen. Zwischen 2020 und 2024 habe die mittlere Differenz im Abstimmungsverhalten zwischen Jungen und Alten 15 Prozentpunkte betragen. Als Beispiel wird die Annahme der 13. AHV-Rente genannt, die von den unter 40-Jährigen abgelehnt worden sei. Es überrasche mit dieser Datenlage nicht, dass die Vorlage eine Mehrheit gefunden habe.

Geschlechterunterschied

Während Frauen in jungen Jahren etwas öfter abstimmten als Männer, kehre sich dieses Verhältnis mit zunehmendem Alter um. Ab 75 Jahren falle die Stimmbeteiligung der Frauen klar unter jene der Männer. Das dürfte zu einem erheblichen Teil eine Folge des erst 1971 eingeführten Frauenstimmrechts sein, wie es weiter hiess. Damals lag das Stimmrechtsalter bei 20 Jahren. Frauen mit Jahrgang 1950 und älter waren also nicht von Beginn weg stimmberechtigt. Genau diese seien heute 75 Jahre oder älter.

Laut der Analyse hätten Massnahmen wie die Senkung des Stimmrechtsalters auf 16 Jahre nur eine marginale Wirkung. Bis zum Jahr 2050 dürfte sich das Medianalter der Abstimmenden bei 61 bis 62 Jahren stabilisieren.

Man könne auch sagen, so Avenir-Suisse, dass es die Jungen mit einer höheren Stimmbeteiligung zumindest teilweise selbst in der Hand hätten, sich politisch stärker Gehör zu verschaffen. Das hohe Medianalter der Abstimmenden sei nicht per se ein demokratisches Defizit, «aber es ist eine Realität, die bei politischen Weichenstellungen – gerade, wenn deren Kosten und Nutzen altersspezifisch verteilt sind – nicht ignoriert werden kann.»