Die künftigen Liniennummern der Luzerner Busse
Das Busnetz ab Fahrplan 2027 sieht wie folgt aus:
1 Ebikon Fildern – Luzern Bahnhof – Obernau Dorf
2 Luzern Bahnhof – Emmenbrücke Sprengi
3 Littau Gasshof – Luzern Bahnhof – Verkehrshaus – Büttenenhalde
4 Littau Gasshof – Luzern Bahnhof – Verkehrshaus – Würzenbach
5 Hubelmatt – Luzern Bahnhof (- Maihof)
6 Matthof – Luzern Bahnhof -Verkehrshaus – Büttenenhalde (verkehrt während Hauptverkehrszeiten)
7 Horw Biregghof – Luzern Bahnhof – Unterlöchli
8 Hirtenhof – Luzern Bahnhof – Kantonsspital – Friedental
9 Matthof – Luzern Bahnhof – Kantonsspital – Littau Bahnhof
11 Luzern Bahnhof – Kriens Dattenberg (bis Inbetriebnahme Linie 34)
12 Kriens Busschleife – Emmenbrücke Bahnhof Süd
15 Kriens Busschleife – Obere Weinhalde – Kriens Busschleife (bis Inbetriebnahme Linie 34)
17 Luzern Bahnhof – Obergütsch
18 Luzern Bahnhof – Kantonsspital/Mühlemattstrasse – Bramberg
20 Meggen Gottlieben/Tschädigen – Luzern Bahnhof – Horw Technikumstrasse/Ennethorw
21 Ebikon Bahnhof – Kantonsspital – Emmenbrücke Bahnhof Süd
22 Ebikon Bahnhof – Buchrain – Perlen – Gisikon Root Bahnhof
23 Ebikon Bahnhof – Gisikon Weitblick (- Hünenberg Rothus)
25 Meggen Gottlieben – Piuskirche – Brüelstrasse
26 Brüelstrasse – Adligenswil – Unterlöchli – Ebikon Bahnhof – Ottigenbühl
30 Horw Zentrum – Eichhof – Luzern Bahnhof – St. Anna – Brüelstrasse
31 Kriens Pilatusbahnen – Mattenhof – Horw Zentrum – Spitz
32 Luzern Bahnhof – Kastanienbaum – Horw – Kriens Zentrum Pilatus – Sidhalde
33 Kriens Busschleife – Luzern Bahnhof – Adligenswil Widspüel (verkehrt während Hauptverkehrszeiten)
34 Kriens Busschleife – Dattenberg – Luzern Bahnhof (Umsetzung erfolgt in einer späteren Phase)