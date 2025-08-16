Die Polizei nimmt in Spreitenbach zwei Einbrecher fest
Zwei junge Männer sind in der Nacht auf Freitag nach einem Einbruch in einen Hobbyraum eines Mehrfamilienhauses in Spreitenbach AG festgenommen worden. Ein Anwohner hatte laut der Kantonspolizei Aargau kurz nach 2 Uhr beobachtet, wie sich die beiden gewaltsam Zutritt verschafften.
(Keystone-SDA) Die mutmasslichen Täter flüchteten zunächst zu Fuss, wie die Aargauer Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Eine halbe Stunde später wurden die beiden Männer aber von zwei unterschiedlichen Patrouillen der Stadtpolizei Baden angehalten.
Bei den beiden Angehaltenen handelt es sich um einen 18-jährigen Syrer sowie einen 17-jährigen Italiener.