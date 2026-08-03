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Die Post verschiebt einen Teil ihrer Klimaziele auf später

Die Schweizer Post verschiebt einige ihrer Klimaziele
Die Schweizer Post verschiebt einige ihrer Klimaziele Keystone-SDA

Am Netto-Null-Ziel ab 2040 hält die Schweizerische Post weiterhin fest. Einen Teil ihrer Klimaziele verschiebt das Unternehmen aber auf später, wie die Post am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Trotz der Anpassungen komme die Post den gesetzlichen Vorgaben nach, betonte das Unternehmen. Über den Aufschub der Klimaziele hatte erstmals die Zeitung «Blick» berichtet. Das Zwischenziel der CO2-Reduktion bis 2030 solle dabei unverändert bleiben, hiess es auf Anfrage weiter.

Wenn es darum geht, CO2-Emissionen aus dem eigenen Betrieb zu entnehmen und zu speichern, will sich die Post mehr Zeit geben: Neu soll das Ziel bis 2040 erreicht werden. Auch innerhalb der Wertschöpfungskette sei es teilweise zu Änderungen gekommen. Dies, weil sich der Markt für die CO2-Entnahme und -Speicherung langsamer entwickle, als es die Post ursprünglich erwartet hatte.

Im Rahmen der betriebswirtschaftlichen Möglichkeiten arbeite das Unternehmen mit seinen Partnern auf eine Netto-Null-Bilanz bis spätestens 2050 hin. Dabei lägen die grössten Herausforderungen dort, wo die Post nicht allein entscheiden könne- so etwa bei der Beschaffung.

Bei den Klimazielen werde der Fokus dort gestärkt, wo eine direkte Wirkung erzielt werden könne. Bei der E-Mobilität, erneuerbaren Energien, energieeffizienten Gebäuden und der CO2-Reduktion im Transport, wolle das Unternehmen weiter auf Kurs bleiben.

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