Die Schweiz begrüsst das Jahr 2025

Die Schweiz ist in der Nacht auf Mittwoch ins Jahr 2025 gerutscht. An vielen Orten im Lande wurde bei klirrender Kälte die Silvesternacht mit Feuerwerken und Partys gefeiert. Aber auch alte Traditionen gehören zum Jahreswechsel dazu.

(Keystone-SDA) Den Höhepunkt der Zürcher Silvesternacht bildete das 15-minütige Feuerwerk, das den Nachthimmel über dem Zürichsee erleuchtete. Kurz davor wurden alle Lichter rund um das Seebecken gelöscht.

In der Stadt Bern läuteten die Glocken des Münsters das alte Jahr aus. Darauf folgte ein Vollgeläut zur Einstimmung ins neue Jahr.

Auf dem Lausanner Weihnachtsmarkt Bô Noël fand eine Silent Disco statt. Die Besuchenden konnten mithilfe von Kopfhörern zu den Klängen ihrer Wahl das Tanzbein schwingen. In Biel BE konnte auf der Place de l’Esplanade bis in die Nacht hinein Schlittschuh gelaufen werden.

In Hospental UR fand am 31. Dezember das traditionelle Silvesterschlitteln statt. Um Mitternacht trafen sich alle auf der Dorfbrücke, um mit einem Feuerwerk und einem Gratis-Cüpli das neue Jahr einzuläuten.

