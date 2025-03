Die Schweiz zeigt sich an der Milano Design Week mit Teamgeist

Das "House of Switzerland Milano" öffnet wieder seine Tore, dies im Rahmen der Mailänder Design Week (08.-13.04.). Unter dem Ausstellungsmotto "Kollaboration" zeigen Designschaffende, wie Zusammenarbeit Innovation und Wandel ermöglicht.

(Keystone-SDA) 25 Projekte von Nachwuchstalenten, Institutionen, Marken und Hochschulen sind es, die an der dritten Ausgabe des «House of Switzerland Milano» präsentiert werden, wie Pro Helvetia am Mittwoch mitteilte. An der Möbelmesse Milano Design Week zeigen diese etwa, was bei grenzüberschreitender Kollaboration und kulturellem Austausch in unterschiedlichen Designdisziplinen entstehen kann.

Darunter etwa die Schweizer Designerinnen Alix Arto und Emma Cassella: Gemeinsam mit der chinesischen Designerin Yihan Zhang haben sie sowohl lokale als auch internationale Techniken des Filzens miteinander verbunden. Ihr Projekt «Herding Wool» untersuche die anthropologische Bedeutung von Wolle, heisst es in der Mitteilung. Die Arbeit der drei Designerinnen beinhaltet auch eine Filz-Datenbank, die auf unterschätzte Wollsorten aufmerksam machen soll.

Auch einem breiten Publikum bekanntes Design ist in neuer Form zu sehen: Die Designerin Laura Lauber interpretiert die beliebten USM-Regale neu, etwa zu einer Lampe.

Paraplegiker-Stiftung mit Installation

Dass Kollaborationen im Design ganz unterschiedlicher Natur sind, zeigt sich daran, dass auch die Schweizer Paraplegiker-Stiftung im «House of Switzerland Milano» dabei ist. Hier steht das Zusammenspiel von Medizin, Technologie und Bildung im Fokus, das die Autonomie von Menschen mit Behinderung fördert. Zu sehen ist dies in einer Installation mit dem Titel «Rings of Collaboration».

Nach den Ausgaben «Urgent Legacy» im Jahr 2023 und «Joy» im vergangenen Jahr, ist die kommende Schau unter dem Thema «Kollaboration» die dritte und letzte Ausstellung im Format des aktuellen «House of Switzerland Milano». Dieses ist eine Zusammenarbeit von Pro Helvetia und Präsenz Schweiz.

Dazu zogen die beiden Organisationen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA folgende Bilanz: «Es bot den Ausstellenden ein Sprungbrett und steigerte die Wahrnehmung der kreativen und kollaborativen Seiten der Schweiz». Beide Institutionen überlegen derzeit, wie sie künftig weiter zusammen arbeiten wollen.