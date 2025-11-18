Die Stadt Luzern erhält auf 2027 ein neues Busnetz

Keystone-SDA

Die Stadt Luzern erhält zahlreiche neue Buslinien. Es handelt sich dabei um Durchmesserlinien, welche Aussenquartiere direkt verbinden. Die Fahrgäste werden sich zudem an neue Liniennummern gewöhnen müssen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Dies haben der Verkehrsverbund Luzern, der den öffentlichen Verkehr im Kanton organisiert, und die Verkehrsbetriebe Luzern AG (VBL) am Dienstag mitgeteilt. Die geplanten Neuerungen sollen auf den Fahrplan 2027 umgesetzt werden.

Mit dem umgestalteten Busnetz sollen wichtige Knotenpunkte wie der Seetalplatz in Emmenbrücke, der Bahnhof im Luzerner Stadtteil Littau oder das Kantonsspital mit mehr direkten Linien erreicht werden können. Auch die Busstation am Bahnhof Luzern soll entlastet werden.