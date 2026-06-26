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Die Stadt Wil SG dreht den öffentlichen Brunnen das Wasser ab

Keystone-SDA

Die Stadt Wil dreht bis auf weiteres allen öffentlichen Brunnen den Hahn zu. Mit dem Wasserstopp sollen bei den aktuell heissen Temperaturen genügend Reserven für die Versorgung mit Trinkwasser geschaffen werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) In den vergangenen Tagen sei der Wasserverbrauch in der Region deutlich angestiegen, schrieb die Stadt Wil am Freitag in einem Communiqué. Um den Wasserverbrauch zu reduzieren und ausreichende Reserven für die Trinkwasserversorgung sowie den Brandschutz sicherzustellen, sei die Massnahme notwendig.

Ausgenommen vom Wasserstopp sind die drei Trinkbrunnen auf den Spielplätzen im Bergholz und in Rossrüti sowie demjenigen an der Oberen Bahnhofstrasse. Sobald sich die Versorgungslage entspannt, werden die restlichen Brunnen gemäss der Mitteilung wieder in Betrieb genommen.

Die Technischen Betriebe Wil (TBW) bitten die Bevölkerung, Wasser sparsam und bewusst zu verwenden. Insbesondere soll auf das Bewässern von Rasenflächen, das Reinigen von Vorplätzen oder das Befüllen von Pools verzichtet werden.

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