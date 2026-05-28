Die Walenseebühne widmet sich dem Leben von Charlie Chaplin

Keystone-SDA

Die Walenseebühne widmet sich dieses Jahr dem Leben des britischen Komikers und Schauspielers Charlie Chaplin. Ab dem 10. Juni bis am 25. Juli wird in Walenstadt SG "Chaplin - das Musical" aufgeführt. Das Bühnenbild stellt ein Filmset dar.

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(Keystone-SDA) Das 2012 erstmals am New Yorker Broadway aufgeführte Musical erzählt Chaplins Lebensgeschichte, wie es in einer Vorankündigung der Walenseebühne heisst. Das Bühnenbild zeigt Chaplins wichtigste Lebensstationen von den Armenvierteln Londons über die Oscar-Verleihung in Hollywood bis zu seiner Villa in der Schweiz, wo er über 25 Jahre lang lebte. Auf einer LED-Wand in der Bühnenmitte sind zudem Originalszenen aus Chaplins Filmen zu sehen.

Derzeit laufen auf der Walenseebühne die letzten Vorbereitungen. Bis zur Premiere proben die Darstellerinnen und Darsteller sowie das Orchester direkt unter freiem Himmel am Walensee.

Regie führt der Tscheche Stanislav Moša. Die 21 professionellen Darstellerinnen und Darsteller kommen aus der Schweiz, Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Luxemburg, Belgien sowie Italien. Die Hauptrolle übernimmt der Wiener Steven Armin Novak.

«Einer der bedeutendsten Pioniere»

«Charlie Chaplin gilt für mich als einer der bedeutendsten Pioniere der Filmgeschichte», wird Steven Armin Novak in einer früheren Mitteilung zitiert. Ihn darzustellen bringe eine grosse Verantwortung mit sich. «Gleichzeitig ist mir völlig bewusst, dass Chaplins Charakter so einzigartig war, dass es unmöglich ist, in seine Fussstapfen zu treten.»

Zudem werden im Musical zahlreiche prägende Persönlichkeiten aus Chaplins Leben zu sehen sein. Seine psychisch kranke Mutter Hanna Chaplin beispielsweise wird von der diplomierten Opernsängerin Sylvia Heckendorn verkörpert. Christian Sollberger spielt Chaplins Halbbruder und lebenslanger Geschäftspartner Sydney Chaplin, der ihm als Manager zur Seite stand.

Satire über den Nationalsozialismus

Charlie Chaplin («Der Vagabund», «Goldrausch», «Moderne Zeiten») wurde 1889 in London geboren. Gestorben ist er 1977 in Corsier-sur-Vevey VD. Sein erster Film (Making A Living) feierte 1914 Premiere.

Ein Charlie-Chaplin-Klassiker ist «The Great Dictator». Sein erster Tonfilm war eine Satire über Adolf Hitler und den Nationalsozialismus. Es war der erste amerikanische Film, der gegen Nazi-Deutschland unmissverständlich Stellung bezog.