Die Zahl der freien Wohnungen sinkt im Aargau seit fünf Jahren

Keystone-SDA

Im Kanton Aargau sind am 1. Juni insgesamt 4102 Wohnungen und Einfamilienhäuser leer gestanden. Das waren knapp 400 oder 8,8 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Zahl der freien Wohnungen geht seit fünf Jahren zurück.

(Keystone-SDA) Die sogenannte Leerwohnungsziffer sank damit auf 1,18 Prozent. Vor einem Jahr lag sie noch bei 1,30 Prozent, beim letzten Höchststand im Jahr 2020 war sie noch bei 2,65 Prozent. Allerdings sei die Leerwohnungsziffer 1995 und 1996 sowie im Zeitraum von 2002 bis 2009 auch schon tiefer gelegen als heute, heisst es in einer Mitteilung der Departements Finanzen und Ressourcen vom Dienstag.

Die regionalen Unterschiede sind gross. So liegen die Leerwohnungsbestände in den Bezirken Kulm und Zofingen mit 2,36 und 2,21 Prozent deutlich über dem kantonalen Durchschnitt. Am wenigsten freie Wohnungen und Einfamilienhäuser waren am Stichtag 1. Juni im Bezirk Lenzburg auf dem Markt. Dort lag die Ziffer bei 0,58 Prozent.

Gemäss der am Dienstag publizierten Auswertung von Statistik Aargau standen 2990 Mietwohnungen und 1112 Verkaufsobjekte leer. Die Zahl der leeren Mietwohnungen habe dabei im Zeitraum von 1995 bis 2025 grossen jährlichen Schwankungen unterlegen, die Zahl der freistehenden Kaufliegenschaften sei hingegen fast konstant geblieben.

Der grösste Teil der nicht besetzten Wohneinheiten befindet sich in «Altbauten», die gemäss Statistik älter als zwei Jahre sind. Von den insgesamt 4102 leerstehenden Wohnungen entfallen nur 289 auf «Neubauten», die jünger als zwei Jahre sind. «Sowohl bei Alt- als auch Neubauten liegt der grösste Anteil der leer stehenden Einheiten in den Kategorien der 3- bis 4-Zimmerwohnungen», heisst es in der Publikation von Statistik Aargau.