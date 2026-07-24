Die Zwischenstütze der neuen Säntis-Schwebebahn steht

Keystone-SDA

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Mit der Errichtung der Zwischenstütze ist der Neubau der Säntis-Schwebebahn einen Schritt weiter. Anfang August werden die Tragseile eingezogen. Voraussichtlich im Spätherbst sind wieder Fahrten mit der Bahn auf den Ostschweizer Hausberg möglich.

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(Keystone-SDA) Anstatt wie bis anhin zwei benötigt die neue Säntis-Schwebebahn künftig nur noch eine Zwischenstütze. Diese 43 Meter hohe und 160 Tonnen schwere Stahlkonstruktion ist mittlerweile fertig errichtet, wie aus einer Mitteilung der Säntis-Schwebebahn AG vom Freitag hervorgeht. Damit sei «ein zentraler Meilenstein» des Neubauprojektes erreicht worden.

Neben der Stahlkonstruktion errichteten die Arbeiter innerhalb von drei Wochen auch eine Plattform sowie ein hydraulisch betriebenes Klapppodest. Das Klapppodest ermöglicht auch bei der neuen Säntisbahn einen Zwischenhalt mit Ein- und Ausstieg, heisst es in der Mitteilung weiter.

Für die Montage der Zwischenstütze kam ein 55 Meter hoher Baukran zum Einsatz. Bei guter Witterung soll dieser am 5. August abgebaut und die einzelnen Kranelemente mit einem Helikopter ausgeflogen werden.

Kosten von rund 30 Millionen Franken

Anschliessend beginnt gemäss Communiqué der Einzug der Tragseile. Für jedes Seil sind rund zwei Wochen Arbeitszeit vorgesehen.

Die Säntisbahn wird am jetzigen Standort zwischen der Tal- und der Bergstation durch eine neue Schwebebahn ersetzt. Gebaut wird sie vom Schweizer Seilbahnbauer Garaventa. Die neuen beiden Seilbahnkabinen werden von 245 Tonnen schweren Stahlseilen der Romanshorner Firma Fatzer getragen. Die neue Bahn kostet inklusive Planung, Betriebsausfall und Reserven rund 30 Millionen Franken.