Dieb stiehlt in Luzern 256 Räder
Die Luzerner Polizei hat einen Räderdieb gefasst. Dieser soll während eines Jahres aus einer Autogarage in Luzern 64 Kompletträdersätze im Wert von 220'000 Franken gestohlen und weiterverkauft haben.
(Keystone-SDA) Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, soll der 35 Jahre alte Portugiese zwischen März 2024 und März 2025 wiederholt Kompletträder – also Räder, bei denen die Reifen bereits auf die Felgen gezogen sind – aus den Lagerräumen entwendet haben. Er wurde im Juli 2025 festgenommen und in Untersuchungshaft gesetzt.