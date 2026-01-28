The Swiss voice in the world since 1935
Dieb stiehlt in Luzern 256 Räder

Keystone-SDA

Die Luzerner Polizei hat einen Räderdieb gefasst. Dieser soll während eines Jahres aus einer Autogarage in Luzern 64 Kompletträdersätze im Wert von 220'000 Franken gestohlen und weiterverkauft haben.

1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, soll der 35 Jahre alte Portugiese zwischen März 2024 und März 2025 wiederholt Kompletträder – also Räder, bei denen die Reifen bereits auf die Felgen gezogen sind – aus den Lagerräumen entwendet haben. Er wurde im Juli 2025 festgenommen und in Untersuchungshaft gesetzt.

