Diebe brechen in Basel in Juweliergeschäft ein

Keystone-SDA

Unbekannte Diebe sind am frühen Freitagmorgen in ein Juweliergeschäft in der Freien Strasse in Basel eingebrochen. Sie beschädigten das Schaufenster und stahlen Objekte aus der Auslage, wie die Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung vom Freitag schreibt.

(Keystone-SDA) Der Einbruch wurde am Freitag gegen 02.50 Uhr verübt, wie es heisst. Der Sachschaden und der Deliktsbetrag seien noch Gegenstand von Abklärungen.

Nach dem Einbruch flüchtete die Täterschaft in eine unbekannte Richtung und konnte trotz eingeleiteter Fahndung nicht ausfindig gemacht werden, wie die Behörde weiter schreibt. Sie sucht nach Zeugen.