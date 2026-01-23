Diebe fahren mit gestohlenen Autos von Goldach SG nach Frankreich

Keystone-SDA

Aus einer Autogarage in Goldach SG sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drei Fahrzeuge gestohlen worden. Die Diebe flüchteten gemäss der Polizei mit den Autos nach Frankreich.

(Keystone-SDA) Die Täter verschafften sich über eine Garagentür gewaltsam Zutritt zum Gebäude, schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung. Aus einem Schlüsseltresor nahmen sie anschliessend drei Fahrzeugschlüssel und fuhren mit den Fahrzeugen davon.

«Die Deliktsumme beläuft sich auf über 100’000 Franken», sagte ein Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Welche Marken gestohlen wurden, werde nicht kommuniziert.

Weitere Abklärungen ergaben, dass die Diebe mit den gestohlenen Fahrzeugen nach Frankreich ausreisten, heisst es im Communiqué weiter. Wie genau die Behörden feststellten, dass die Fahrt nach Frankreich ging, wird ebenfalls nicht kommuniziert. «In Frage kommen Kameras, Beobachtungen von Zöllnern oder Abklärungen mit ausländischen Behörden», so der Sprecher der Kantonspolizei weiter.

Die Kantonspolizei St. Gallen hat unter Leitung der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen. «In einem solchen Fall mit einem Diebstahl von Fahrzeugen, die ins Ausland gelangen, arbeiten wir standardmässig mit den ausländischen Behörden zusammen», ergänzte der Polizeisprecher.