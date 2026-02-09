Diebe flüchten mit geklauten Velos mit dem Zug und werden verhaftet

Keystone-SDA

Zwei Männer sind am Wochenende in Bad Ragaz SG auf Diebestour gewesen und anschliessend mit dem Zug nach Zürich geflohen. Am Hauptbahnhof gingen sie der Polizei ins Netz - samt zwei geklauten E-Bikes.

(Keystone-SDA) Die beiden 29-jährigen Algerier seien am Samstagmorgen zunächst von der SBB-Transportpolizei kontrolliert worden, schrieb die Kantonspolizei Zürich am Montagmorgen in einer Mitteilung. Weil sie weder gültige Billette noch Personalausweise mit sich führten, mussten sie auf den Polizeiposten.

Dort fanden die Polizeibeamten mutmassliches Einbruchswerkzeug und weiteres Diebesgut, welches die beiden vermutlich in der Nacht zuvor aus unverschlossenen Autos in Bad Ragaz gestohlen hatten.

Sie müssen sich nun vor der Staatsanwaltschaft verantworten. Die gestohlenen E-Bikes konnten den Besitzern zurückgebracht werden.