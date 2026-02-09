The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Diebe flüchten mit geklauten Velos mit dem Zug und werden verhaftet

Keystone-SDA

Zwei Männer sind am Wochenende in Bad Ragaz SG auf Diebestour gewesen und anschliessend mit dem Zug nach Zürich geflohen. Am Hauptbahnhof gingen sie der Polizei ins Netz - samt zwei geklauten E-Bikes.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die beiden 29-jährigen Algerier seien am Samstagmorgen zunächst von der SBB-Transportpolizei kontrolliert worden, schrieb die Kantonspolizei Zürich am Montagmorgen in einer Mitteilung. Weil sie weder gültige Billette noch Personalausweise mit sich führten, mussten sie auf den Polizeiposten.

Dort fanden die Polizeibeamten mutmassliches Einbruchswerkzeug und weiteres Diebesgut, welches die beiden vermutlich in der Nacht zuvor aus unverschlossenen Autos in Bad Ragaz gestohlen hatten.

Sie müssen sich nun vor der Staatsanwaltschaft verantworten. Die gestohlenen E-Bikes konnten den Besitzern zurückgebracht werden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft