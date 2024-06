Diebe sprengen Bankomaten in Laufen BL und flüchten

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Sonntag in Laufen BL einen Bankomaten gesprengt und erheblichen Sachschaden angerichtet. Neben dem Automaten wurde auch das Gebäude der Bankfiliale beschädigt. Die Polizei sperrte den Ort vorübergehend grossräumig ab.

Kurz nach 04.30 Uhr meldeten mehrere Zeugen laute Detonationen in Laufen, wie die Polizei Basel-Landschaft mitteilte. Die ausgerückten Patrouillen bemerkten schliesslich den aufgesprengten Geldautomaten an der Röschenzstrasse. Dieser befand sich an der Fassade der Bankfiliale.

Die unbekannten Täter waren motorisiert und flüchteten in Richtung Röschenz. Zur Deliktsumme machte die Polizei keine Angaben.

In der Schweiz sprengen immer wieder Täter Bankomaten. Im vergangenen Jahr kam es gemäss Zahlen der Bundespolizei zu 32 Bankomat-Attacken. Im Vorjahr waren es 56.

Die Behörden führten den starken Rückgang der Überfälle unter anderem auf Sicherheitsmassnahmen wie Gitter, Videokameras, den Einsatz von Farbstoffen oder Standortwechsel gefährdeter Bankomaten zurück. Zudem wurden mehrere Tätergruppen gefasst.