Diebe stehlen Waffen aus Geschäft in Altstätten SG

Keystone-SDA

Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen mit einem gestohlenen Auto den Eingang eines Waffengeschäfts in Altstätten gerammt. Sie stahlen mehr als zehn Faustfeuerwaffen, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

(Keystone-SDA) Vor dem Einbruch in das Waffengeschäft entwendeten die Diebe einen schwarzen Audi A8 und einen weissen Mercedes-Benz GLC 300 aus einem Garagenbetrieb in Marbach SG. Sie verschafften sich durch ein Fenster Zutritt zum Gebäude.

Den Audi nutzten die Täter später, um den Eingang des Waffengeschäfts in Altstätten zu rammen und so in den Verkaufsraum zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei betraten sie das Geschäft, schlugen zwei Vitrinen auf und stahlen daraus Pistolen.

Beide gestohlenen Fahrzeuge liessen die Täter in der Nähe des Waffengeschäfts zurück.