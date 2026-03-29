Diebstahl in Muolen SG: Polizei stellt zwei teure Autos sicher

Keystone-SDA

Diebe haben in der Nacht auf Samstag in Muolen SG zwei Autos im Gesamtwert von über 200'000 Franken gestohlen. Die Fahrzeuge konnten inzwischen sichergestellt und Verdächtige verhaftet werden, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Gegen 2.30 Uhr verschafften sich mehrere Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Autohaus in der Gemeinde und zu den Schlüsseln der Fahrzeuge, wie es heisst. Sie hätten die Autos ins Freie gebracht und seien danach in unbekannte Richtung geflohen.

Im weiteren Verlauf der Nacht gelang es der Thurgauer Kantonspolizei, die Autos sicherzustellen, wie es weiter heisst. Dabei seien auch mehrere Personen verhaftet worden. Es werde derzeit ermittelt, ob die Verhafteten auch für den Einbruch verantwortlich sind.