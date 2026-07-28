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Diebstahlserie in Schwyz und Zürich: Drei Teenager festgenommen

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Schwyz hat am Mittwoch nach einem Diebstahl in Rothenturm SZ einen 18-jährigen Schweizer festgenommen. Die Ermittlungen führten zur Aufklärung einer Diebstahlserie in den Kantonen Schwyz und Zürich sowie der Festnahme von zwei mutmasslichen Mittätern.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Dabei handelt es sich um zwei Schweizer im Alter von 15 und 17 Jahren, wie die Kantonspolizei Schwyz am Dienstag mitteilte. Sie müssen sich vor der Staatsanwaltschaft Schwyz, Abteilung für Jugendstrafsachen, verantworten. Der volljährige Tatverdächtige gelangt vor die reguläre Staatsanwaltschaft.

Stein des Anstosses war eine Meldung an die Kantonspolizei Schwyz, wonach am Mittwochvormittag Geld aus einem Billettautomaten am Bahnhof Rothenturm gestohlen wurde. Im Rahmen der Fahndung wurde erst der 18-Jährige festgenommen, zwei Mittäter konnten zunächst flüchten. Beim Festgenommen wurde mutmassliches Deliktsgut festgestellt, hiess es in der Mitteilung weiter. Bei einer anschliessenden Hausdurchsuchung fand die Polizei weiteres Bargeld sowie Betäubungsmittel.

Die weiteren Ermittlungen hätten ergeben, dass mit derselben Vorgehensweise mehrere Diebstähle in Schwyz und Zürich verübt wurden. Zudem wurden die beiden mutmasslichen Mittäter identifiziert. Auch an ihren Wohnorten fand die Polizei weiteres mutmassliches Deliktsgut.

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