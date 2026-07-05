The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Diensthund Ty stellt flüchtigen Unfallverursacher in Reichenburg SZ

Keystone-SDA

Diensthund Ty hat am Samstagabend in Reichenburg SZ einen flüchtigen Unfallverursacher gestellt. Der 22-jährige Rumäne fuhr auf das Auto eines 35-Jährigen auf und flüchtete danach zu Fuss.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Bei der Kollision zog sich der Lenker des vorderen Autos leichte Verletzungen zu, wie die Kantonspolizei Schwyz am Sonntag mitteilte. Der 35-Jährige wurde in ein Spital gebracht.

Die Polizei nahm den 22-jährigen Unfallverursacher fest. Er muss sich vor der Staatsanwaltschaft verantworten. Der Unfall ereignete sich kurz nach 18 Uhr auf der Kantonsstrasse in Reichenburg.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft