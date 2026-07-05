Diensthund Ty stellt flüchtigen Unfallverursacher in Reichenburg SZ

Keystone-SDA

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Diensthund Ty hat am Samstagabend in Reichenburg SZ einen flüchtigen Unfallverursacher gestellt. Der 22-jährige Rumäne fuhr auf das Auto eines 35-Jährigen auf und flüchtete danach zu Fuss.

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(Keystone-SDA) Bei der Kollision zog sich der Lenker des vorderen Autos leichte Verletzungen zu, wie die Kantonspolizei Schwyz am Sonntag mitteilte. Der 35-Jährige wurde in ein Spital gebracht.

Die Polizei nahm den 22-jährigen Unfallverursacher fest. Er muss sich vor der Staatsanwaltschaft verantworten. Der Unfall ereignete sich kurz nach 18 Uhr auf der Kantonsstrasse in Reichenburg.