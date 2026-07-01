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Dienstleistungsumsätze schiessen im April nach oben

Keystone-SDA

Die Schweizer Dienstleistungsunternehmen haben im April 2026 deutlich mehr umgesetzt. Nach einem verhalten Jahresstart verbucht der Sektor damit einen zweiten positiven Frühlingsmonat.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die um Arbeitstagseffekte bereinigten Dienstleistungsumsätze stiegen im April zum Vorjahresmonat um 10,8 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Mittwoch aufgrund provisorischer Ergebnisse mitteilte. Es ist damit nach März (revidiert +3,8%) der zweite positive Monat im Jahr 2026. Im Februar und Januar hatte jeweils ein Minus von 2,6 respektive 0,7 Prozent resultiert.

Der starke Zuwachs im April ist insbesondere zurückzuführen auf gestiegene Umsätze in den Bereichen Rohstoffhandel (+46,2%), Audiovisuelle Medien und Rundfunk (+27,1%) sowie bei den Informationsdienstleistungen (+20,6%).

Deutlich tiefer waren die Umsätze dagegen nur im Bereich Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten (-30,1%). Ebenfalls rückläufig entwickelten sich das Geschäft von Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringern sonstiger Reservierungsdienstleistungen (-6,6%), Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung (-6,5%) sowie der Grosshandel mit Nahrungsmitteln, Getränken, Tabakwaren (-6,5%).

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