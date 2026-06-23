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Diese Orte in der Stadt Luzern versprechen Abkühlung

Keystone-SDA

Der Schweiss tropft und das Thermometer klettert weiter: Auch die Stadt Luzern ächzt unter der Hitzewelle. Kühle Temperaturen gibts an diesen vier Orten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) BOURBAKI Das Kulturhaus am Löwenplatz bietet gleich mehrere Optionen zum Rückzug: Im Café gibt es kühle Getränke, das Bourbaki Panorama hält eine Geschichtslektion bereit, in der Stadtbibliothek lässt es sich in Sommerlektüren schmökern und die Kinosäle bieten angenehmes Klima und Unterhaltung. Das Café ist jeden Tag bis abends geöffnet.

KUNSTMUSEUM LUZERN Das Museum verspricht Entspannung, Inspiration und nicht zuletzt angenehme Raumtemperaturen. Das dazugehörige Café mit Blick über den Bahnhofsplatz und auf den See lässt sich auch ohne Museumsbillett besuchen. Museum und Café sind Dienstag bis Sonntag ab 11 Uhr geöffnet und schliessen meist um 18 Uhr, am Mittwoch erst um 19 Uhr.

CONFISEUR BACHMANN TRIBSCHENSTADT Stärkung gefällig? In der Bachmann-Filiale Tribschenstadt, fernab der touristischen Hotspots Luzerns, gibt es schon ab 6.15 Uhr verschiedene Erfrischungen. Das geräumige Café mit 125 Sitzmöglichkeiten bietet Platz für die Zeitungslektüre oder gute Gespräche unter Nachbarinnen und Nachbarn.

PETERSKAPELLE Vielleicht ein ungewohnter Ort für einen spontanen Aufenthalt, aber stets kühl und vor allem zentral gelegen. Unweit der Geschäfte in der Altstadt, gleich bei der Kapellbrücke und in der Nähe der Bushaltestelle Schwanenplatz. Wer Besorgungen in der Stadt nicht vermeiden kann und auf dem Heimweg kurz durchatmen muss, ist hier gut aufgehoben.

Die Stadt Luzern empfiehlt diese und 32 weitere Rückzugsorte besonders älteren Menschen zur Erholung an Hitzetagen. Die meisten Orte lassen sich gratis besuchen, bei einigen gilt eine Konsumpflicht. Die im Mai veröffentlichte Liste lässt sich unter dem Link aufrufen.

https://www.stadtluzern.ch/aktuelles/newslist/2874751

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