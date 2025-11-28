Diesjährige Herbsttemperaturen liegen im Normbereich

Keystone-SDA

Im Mittel lagen die Temperaturen in den Monaten September, Oktober und November 2025 im Normbereich. Auf der Liste der landesweit wärmsten Herbste seit Messbeginn belegt der diesjährige laut Meteoschweiz den Platz 30.

(Keystone-SDA) Die diesjährigen Herbsttemperaturen weichen 0,1 Grad vom Referenzwert ab, wie am Freitag auf der Webseite des Bundesamts für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) zu lesen war. Zwischen 1991 und 2020 lag die durchschnittliche Temperatur eines Schweizer Herbsts bei 6,4 Grad.

Der Herbstauftakt war gemäss Meteoschweiz sehr regenreich. Auf der Messstation Leukerbad erreichte der Niederschlag im Oktober den fünfthöchsten Wert seit 140 Jahren. Das konnte der November mit Sonnenstunden wettmachen: In der ganzen Schweiz lag die Sonnenscheindauer über dem Durchschnitt.