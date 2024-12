Digitec Galaxus wächst in diesem Jahr weiter

Keystone-SDA

Der Onlinehändler Digitec Galaxus ist nach dem Rekordumsatz 2023 in diesem Jahr erneut gewachsen. Migros-Chef Mario Irminger sprach in einem Interview von einem Wachstum der Migros-Tochter im zweistelligen Prozentbereich.

(Keystone-SDA) Vergangenes Jahr erzielte der Onlinehändler in der Schweiz einen Umsatz von 2,4 Milliarden Franken, wie Irminger in einem Interview mit «SonntagsBlick» sagte.

Digitec Galaxus schreibe trotz rasanten Wachstums schwarze Zahlen «und ist unterwegs zu einer marktkonformen Gewinnmarge von 1,5 bis 2 Prozent», sagte der Konzernchef. Die Konkurrenz des chinesischen Anbieters Temu spüre der Onlinehändler kaum.

Auch in Deutschland sei der Onlinehändlers gefragt, sagte Irminger. Trotz Sparprogramm und Konzernumbau hält die Migros an ihren Wachstumsplänen im Nachbarland fest, wie das Unternehmen im September mitteilte. Dafür habe die Migros ihrer Tochter einen «substanziellen Betrag» zur Verfügung gestellt, sagte der Firmenchef auf eine entsprechende Frage der Zeitung. Eine Zahl nannte er nicht. Wenn der Onlinehändler in Deutschland wachse, würden auch die Kundschaft in der Schweiz profitieren, sagte Irminger in dem am Sonntag veröffentlichten Interview.