Diskussion zu BLKB-Jahresbericht im Landrat vertagt

Keystone-SDA

Der Baselbieter Landrat hat am Donnerstag die Behandlung des Jahresberichts der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB) auf Antrag der SVP-Fraktion hin vertagt. Man wolle einen internen Bericht der Bank abwarten.

1 Minute

(Keystone-SDA) Während die BLKB ihren Gewinn im Jahr 2024 um 19,21 Prozent auf 185,5 Millionen Franken steigern konnte, fand sie sich dieses Jahr im Fokus breiter Kritik. Grund dafür ist ein über 100 Millionen Franken schwerer Abschreiber bei der Tochter Radicant.

Das Geschäft wird nach dem Entscheid mit 69 zu 11 Stimmen bei 2 Enthaltungen an einem späteren Zeitpunkt im Landrat behandelt. Sowohl die Regierung wie auch die vorberatende Finanzkommission hatten sich dafür ausgesprochen, den Jahresbericht zur Kenntnis zu nehmen.

