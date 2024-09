DJ Zedd: Steckte “meine ganze Seele in dieses Album”

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Musik-Produzent DJ Zedd war während der Arbeit an seinem neuen Album “Telos” zwischendurch am Ende seiner Kräfte. “Ich war wirklich überarbeitet, ich war ausgebrannt”, erzählte der 35-Jährige dem US-Magazin “People”. Er habe sich gefühlt, “als hätte ich meine ganze Seele in dieses Album gesteckt und hätte nichts mehr zu sagen”.

Der DJ und Musik-Produzent, der 1989 als Anton Zaslavski im heutigen Russland geboren wurde und in Kaiserslautern aufgewachsen ist, führte aus: “Eine andere Bedeutung von Telos ist “das Ende”, und ich dachte eine Minute lang, dass dies vielleicht mein letztes musikalisches Werk sein würde, das ich jemals veröffentlichen würde.”

“Telos” ist Zedds drittes Album und erschien vergangenen Freitag. Den Vorgänger “True Colors” hatte der DJ 2015 veröffentlicht.