Dmitrijew: Mit USA über Wirtschaft gesprochen

Keystone-SDA

Der Kremlgesandte Kirill Dmitrijew hat nach eigenen Angaben mit US-Vertretern über die wirtschaftliche Zusammenarbeit Russlands und der USA gesprochen.

(Keystone-SDA) Es sei bei dem Treffen um «vielversprechende Projekte» zur Wiederherstellung der russisch-amerikanischen Beziehungen und die Situation auf den weltweiten Energiemärkten gegangen, schrieb er am Morgen bei Telegram. Viele Länder, vor allem die USA, fingen an zu verstehen, welche Schlüsselrolle russisches Öl und Gas bei der Stabilität der Weltwirtschaft habe und wie ineffektiv und destruktiv Sanktionen gegen Russland seien, führte er aus.

Steve Witkoff, Sondergesandter von US-Präsident Donald Trump, bestätigte das Treffen in Florida am Mittwoch. «Die Teams haben eine Vielzahl von Themen diskutiert und vereinbart, in Kontakt zu bleiben», schrieb er in der Nacht zum Donnerstag auf der Plattform X.

Dmitrijew ist der Sonderbeauftragte von Kremlchef Wladimir Putin für die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem Ausland und spielt auch bei den Verhandlungen über die Beendigung des seit mehr als vier Jahren andauernden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine eine wichtige Rolle. Er soll aus Moskauer Sicht vor allem auf die Position Washingtons Einfluss nehmen und auch die Wirtschaftsbeziehungen wieder verbessern.