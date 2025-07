DNA-Proben sollen Klarheit über Risse im Kanton Schwyz bringen

Keystone-SDA

DNA-Proben sollen zeigen, ob Nutztiere im Kanton Schwyz einem Grossraubtier zum Opfer gefallen sind. Das teilte das Umweltdepartement am Freitag mit.

(Keystone-SDA) Am 11. Juli sei ein mögliches Rissereignis an einem Nutztier in Oberiberg gemeldet worden, hiess es. Am 16. Juli folgte ein Vorfall in Innerthal.

In beiden Fällen habe man vor Ort keine eindeutigen Rückschlüsse auf Risse durch Grossraubtiere ziehen können, teilte das Umweltdepartement mit. Deshalb habe man DNA-Proben genommen, die nun analysiert würden. Mit den Ergebnissen sei in zwei bis drei Wochen zu rechnen.

Sollte sich der Verdacht auf Risse durch ein Grossraubtier bestätigen, können die Nutztiere den Tierhaltern entschädigt werden. Zu den Grossraubtieren zählen Luchs, Wolf, Bär und Goldschakal.