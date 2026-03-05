Dodo gefällt die härtere Gangart im Musikbusiness

Keystone-SDA

Der Schweizer Musiker Dodo hat in einem Interview über die härtere Gangart im Musikbusiness gesprochen. Mit CH Media sprach er über fundamentale Veränderungen und die grösseren Möglichkeiten durch die Digitalisierung.

(Keystone-SDA) «In der Schweiz lässt sich mit Tonträgern praktisch nichts mehr verdienen», sagte er im Interview. Umgekehrt würden die neuen digitalen Möglichkeiten grössere Freiheit und Unabhängigkeit ermöglichen. «Du kannst alles selbst machen, aber es erfordert Kraft und Durchhaltewillen – mir gefällts.»

Er trainiere sich dafür täglich seine sogenannte Elefantenhaut an. Unterkriegen lasse er sich nicht – auch jetzt nicht, wo er sich von einem «Big Player» gelöst habe und sich selbst um sein Marketing kümmern muss. «Ich sehe mich als Unternehmer, der sein Produkt unter die Leute bringen will», so der 49-Jährige. Erst kürzlich veröffentlichte der Musiker eine neue EP «Einmal mit Profis».

Gleichzeitig schloss er ein Kapitel ab: Seine Zeit als Host für die Sendung «Sing meinen Song» ist zu Ende. «Es ist richtig und wichtig für die Sendung, dass es einen Wechsel gibt», sagte er dazu. Wer in seine Fussstapfen tritt, wollte er nicht verraten. Nur so viel, es sei seine perfekte Wahl.

Genauso in der Liebe. Dodo erzählte davon, frisch verliebt zu sein: «Ohne die Liebe funktioniert gar nichts und ich bin glücklich, eine so starke Frau neben mir zu haben.»