Doja Cat: Mache mich für Paparazzi «absichtlich hässlich»

Keystone-SDA

US-Sängerin Doja Cat wehrt sich eigenen Worten zufolge gerne "auf kreative Weise" gegen Paparazzi. "Manchmal versuche ich, absichtlich hässlich auszusehen. Ich mache ein Spiel daraus", erzählte die 30-Jährige der Modezeitschrift "Vogue".

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(Keystone-SDA) Die Rapperin erklärte, dass sie übergriffige Fotografen nur ungern konfrontiert: «Ob ich zu jemandem hingehen und sagen würde: «Hör verdammt noch mal auf, mich zu filmen», und ihn beschimpfen würde? Nein, das werde ich nicht tun. Das will ich nicht», sagte sie. Die Musikerin («Say So») erzählte ausserdem, dass sie manchmal «einfach nur ganz normale, alltägliche Dinge tun» wolle «und die Leute meinen, ihnen stünde ein Foto zu, oder deine Aufmerksamkeit, oder dein Lächeln, eine bestimmte Reaktion von dir».

Doja Cat, die bürgerlich Amala Dlamini heisst, brachte ihr erstes Album «Amala» 2018 heraus. Ihre Single «Say So» wurde vor allem wegen eines Tiktok-Trends zum Welthit. Im September erschien Doja Cats fünftes Album «Vie».