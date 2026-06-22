Dokfilmfestival Visions du Réel hat neue künstlerische Leiterin

Keystone-SDA

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Das Dokumentarfilmfestival Visions du Réel hat eine Nachfolge für Emilie Bujès gefunden: Anne Delseth aus Lausanne wird ihr Amt als künstlerische Leiterin und Co-Direktorin des Festivals Ende August antreten.

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(Keystone-SDA) Anne Delseth ist bereits seit 2023 für das Visions du Reél tätig, als Mitglied des Auswahlkomitees. Sie wurde aus rund fünfzig Bewerbungen ausgewählt, wie das Festival am Montag mitteilte. «Ich freue mich sehr, dass wir mit Anne Delseth eine hervorragende Nachfolgerin für Emilie Bujès gefunden haben, die das Festival bestens kennt», liess sich Philippe Bischof zitieren. Er ist Präsident des Stiftungsrats und ehemaliger Direktor von Pro Helvetia.

Anne Delseth ist seit über zwanzig Jahren in der Filmbranche tätig und hatte bereits Positionen bei Festivals, im Verleih, im Kinobetrieb und in der Ausbildung inne. Insbesondere war sie zehn Jahre lang im Programmteam der «Quinzaine des cinéastes» am Filmfestival von Cannes tätig und arbeitete mit den Festivals von Locarno, Solothurn und Marrakesch zusammen.

Zudem leitet sie seit fünfzehn Jahren das Programm des Cinéma CityClub in der Nähe von Lausanne und ist künstlerische Leiterin des Internationalen Filmfestivals von Ulan Bator in der Mongolei. Im Lauf ihrer Karriere war sie zudem für den Verleih Trigon-film tätig und leitete den Masterstudiengang Film an der École Cantonale d’Art de Lausanne (ECAL) und jenen der Hochschule für Kunst und Design (HEAD) in Genf.

«Ich möchte Werke fördern, die unseren Blickwinkel erweitern, und die Brücken zwischen den Filmen und ihrem Publikum stärken», erklärte die künftige künstlerische Leiterin. Vor ihrem Amtsantritt wird sie an mehreren Festivalveranstaltungen teilnehmen, insbesondere am Filmfestival von Locarno, um den Übergang zu begleiten.

Im April war bekannt geworden, dass Emilie Bujès auf Anfang August als künstlerische Leiterin zum Geneva International Film Festival (GIFF) wechselt.