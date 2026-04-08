Dokfilmfestival Visions du Réel sucht neue künstlerische Leitung

Keystone-SDA

In der Westschweizer Landschaft der Filmfestivals steht ein personeller Wechsel an: Emilie Bujès, künstlerische Leiterin des Dokumentarfilmfestivals Visions du Réel in Nyon, wechselt in derselben Funktion zum Geneva International Film Festival.

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(Keystone-SDA) Kurz vor der 57. Ausgabe des Visions du Réel vom 17. bis 26. April teilten die Verantwortlichen der beiden Festivals am Mittwoch mit, dass Emilie Bujès das Dokumentarfilmfestival Ende Juli verlassen werde und auf 1. August nach Genf wechseln werde.

Dieser Schritt ermögliche es ihr, «das filmische Spektrum ihrer Arbeit weiter auszubauen und sich künftig verstärkt der Spielfilmproduktion, Serien und digitalen Formaten zu widmen», heisst es in der Mitteilung.

Während neun Jahren hat Bujès für das Visions du Réel gearbeitet, zuerst als Mitglied der Auswahlkommission und dann als künstlerische Leiterin. Diese Zeit werde «ein wichtiger Meilenstein in meiner beruflichen Laufbahn bleiben», lässt sich Bujès zitieren. Das Festival werde sie «in bestem Zustand» übergeben.

Der Stiftungsrat des Visions du Réel wiederum verweist auf ihr «immenses Engagement und ihre bemerkenswerte Arbeit». Sie habe dazu beigetragen, das internationale Ansehen des Festivals zu stärken. Das Dokumentarfilmfestival will nun die Stelle der künstlerischen Leitung und Co-Direktion ausschreiben.