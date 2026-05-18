Dormakaba übernimmt Airsphere und stärkt Flughafen-Geschäft

Keystone-SDA

Dormakaba hat das deutsche Softwareunternehmen Airsphere übernommen. Airsphere ist auf Passagiermanagementsysteme für Flughäfen spezialisiert und betreut weltweit mehr als 8000 E-Gates an über 250 Flughäfen.

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(Keystone-SDA) Mit der Akquisition erweitert der Schliesstechnikkonzern sein Angebot im Bereich Automatisierung und Sicherheit, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Bei Airsphere arbeiten rund 20 Spezialisten. Das Unternehmen soll auch nach der Übernahme eigenständig am Markt tätig sein.

Das Dormakaba-Management geht davon aus, dass «die Transaktion vom ersten Tag an einen positiven Beitrag zum Gewinn je Aktie der Gruppe leisten wird», heisst es weiter. Zum Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.